Vento forte: numerosi interventi dei Vigili del fuoco

Un grosso cedro è caduto in viale Mazzini

SIENA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti in città e nella zona nord ovest della provincia, a causa del forte vento che sta interessando la zona.

Effettuati 25 interventi, 5 sono quelli attualmente in corso e 13 in attesa di esecuzione.

Le tipologie degli interventi sono relativi a piante, rami e gronde pericolanti.

Da segnalare un grosso cedro alto circa 18 metri, caduto in Via Mazzini a Siena e un cipresso pericolante a Castelvecchio (San Gimignano).

Non si segnalano persone coinvolte.