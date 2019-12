Valntini (PD): “Tensostruttura di Sant’Andrea: siamo alle comiche”

SIENA. Da Bruno Valentini (PD) riceviamo e pubblichiamo.

“Se non ci andassero di mezzo le attese ed i soldi tirati fuori di tasca da un’associazione sportiva senese, potremmo intitolare: “Comune di Siena, oggi le comiche”. Il Comune di Siena ha ordinato di smontare in fretta e furia la tensostruttura montata dal Roller Team Siena a Sant’Andrea, che aveva suscitato la reazione degli abitanti del quartiere, non adeguatamente informati e coinvolti nella scelta. Per evitare l’accusa di abuso edilizio, dovuta evidentemente ad errori di valutazione commessi dal Comune, hanno costretto i genitori delle 70-80 ragazze a smontare la tensostruttura allestita con tanti sacrifici, senza che la promessa del Sindaco (“andrete a Presciano”) sia stata mantenuta. Le decisioni cervellotiche del Comune hanno messo i residenti contro le famiglie delle atlete, col rischio che la situazione nella zona dgenerasse. Hanno indotto i soci del Roller Team a tirare fuori decine e decine di migliaia di euro e ad oggi non si sa se potranno recuperarli. A gennaio le bravissime ragazze del pattinaggio senese hanno gare in vista delle quali non sanno con certezza dove e quanto potranno allenarsi con certezza. Per una città che si candida a città europea dello sport non poteva esserci storia peggiore!