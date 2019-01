Valentini porta in Consiglio la vicenda del terreno in Porta Romana

Il consigliere Pd presenta una interrogazione per sapere quali siano le intenzioni della nuova Amministrazione sul progetto della Siena Parcheggi su terreno delle Pie Disposizioni

SIENA.Nuova interrogazione del consigliere comunale del Pd, Bruno Valentini.

L’attenzione del consigliere democratico è caduta sulla vicenda legata al progetto di Siena Parcheggi che coinvolge un terreno di proprietà delle Pie Disposizioni, ubicato all’intero dell’are di Porta Romana. L’area dovrebbe essere utilizzata per creare un grande parcheggio a raso.

Valentini nel suo documento premette che il progetto della Siena Parcheggi era stato già visionato ed integrato dalla Sovrintendenza; che era stato raggiunto un accordo di massima anche con le Pie disposizioni “affinchè il terreno in oggetto potesse essere locato a Siena Parcheggi per un lungo periodo, anche trentennale, con successiva possibilità di acquisto oppure di ulteriori proroghe del contratto di affitto con canone da definire fra le parti oppure da stimare parte di agenzia pubblica “.

L’ex sindaco sottolinea l’importanza di quest’area per incrementare la presenza di posti auto da destinare ai residenti nelle ore notturne e che non vi sono aree, all’interno delle mura, che possano offrire gli stessi spazi e precisa che le condizioni economiche della partecipata dal Comune, in questo momento, sono idonee a sostenere la spesa per la realizzazione di un’opera così importante, tenuto anche conto del ritorno economico che la stessa opera comporterebbe.

Il documento richiama ad uno “stop” arrivato dalla Giunta attuale al progetto in quanto parrebbe che questa sia più intenzionata ad acquistare il terreno e non ad affittarlo ma, il consigliere, fa presente che “vista l’alta redditività dei bilanci di Siena Parcheggi sarebbe molto conveniente sotto il profilo fiscale -sia per la società stessa che per il Comune unico proprietario e destinatario finale degli utili- scaricare il costo di un affitto annuale rispetto all’ammortamento ordinario relativo al caso di acquisto”

Tutto ciuò premesso l’interrogazione punta a conoscere “l’intenzione del Comune rispetto all’indirizzo da dare a Siena Parcheggi nel caso le Pie Disposizioni continuassero a rifiutare l’ipotesi di cessione del terreno, in modo da dare finalmente il via ad un’opera pubblica molto importante per la sosta nella zona di Porta Romana, che potrebbe permettere anche di eliminare alcuni stalli di parcheggio a pagamento lungo la parte iniziale di via Roma, che rendono precaria la sicurezza del passaggio dei pedoni”.