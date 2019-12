Valentini (Pd) preseenta un’interrogazione su villa Rubini

SIENA. Il consigliere comunale del Pd Bruno Valentini ha presentato una interrogazione su villa Rubini. Di seguito il testo.

“Premesso che:

– Villa Rubini Manenti è sede di una Casa di Riposo e di un centro diurno e che intorno c’è un parco bellissimo, a ridosso della cinta muraria

– la stampa cittadina ha recentemente recepito le istanze di cittadini che lamentano lo stato di degrado del parco e la sua mancata fruibilità

– nell’articolo citato si segnalano numerose transenne e situazioni di pericolo, oltre allo stato pericolante di tratti delle mura confinanti

– il parco secolare è di straordinaria bellezza, ma di fatto non è fruibile per i cittadini

– anche l’immobile della Villa Rubini Manenti presenta zone di incuria, nonostante sia frequentato dagli ospiti della struttura, dai loro familiari ed anche dai lavoratori addetti

– il parco-giardino di Villa Rubini e la serra/magazzino sono inseriti nell’elenco dei beni del Comune di Siena destinati alla rigenerazione e gestione condivisa dei c.d. “beni comuni”

Si interroga il Sindaco

– per sapere cosa ha intenzione di fare l’Amministrazione per adeguare il parco della Villa Rubini Manenti in modo che sia fruibile per i cittadini

– per conoscere qual è lo stato della Villa e delle aree adiacenti, compreso il tratto di cinta muraria pericolante, così da garantire la necessaria sicurezza a chi la frequenta ed a chi ci lavora, rammentando anche l’incidente sul lavoro che si verificò alcuni anni fa ai danni di una dipendente della società affidataria della gestione, fortunatamente senza gravi conseguenze

– per sollecitare la valorizzazione della zona attraverso il metodo dei “beni comuni”

– per approfondire quali siano gli indirizzi forniti alla società controllata Siena Parcheggi relativamente alla volumetria sottostante il parco della Villa Rubini Manenti, di proprietà della medesima società ed inizialmente destinata a parcheggio sotterraneo per residenti”.