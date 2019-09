Valentini (Pd): “Basta col giochino di dare la colpa agli altri”

SIENA. Da Bruno Valeentini (Pd) riceviamo e pubblichiamo.

“La nuova Amministrazione Comunale è in ritardo su quasi tutti i progetti ereditati da quella precedente. Non solo per incapacità ed inesperienza, ma anche perchè hanno smantellato molti uffici, spesso privilegiando la vicinanza politica dei nuovi incaricati… E non voglio commentare la difesa d’ufficio di un consigliere di maggioranza, che ha detto che il problema sono i troppi Palii. Quando le procedure di realizzazione degli investimenti erano molto avanti, come nel caso della sala congressi al Santa Maria della Scala o del camminamento pedonale a Fontebecci o del muro di sant’Agata o della ristrutturazione delle piscine comunali tramite project financing, hanno potuto limitarsi alla mera inaugurazione, ma laddove occorreva rimboccarsi le maniche per completare la progettazione già avviata, sono molto indietro. E quando i cittadini protestano od i servizi non funzionano, invece di scusarsi l’unica risposta che sanno dare è quella di dare la colpa a chi c’era prima.

Questo è il caso, ad esempio, della ristrutturazione della Scuola Il Castagno. A febbraio 2018 il Comune annunciò con soddisfazione di aver trovato i 600mila euro necessari per la messa a norma, ringraziando per il finanziamento il Ministro Valeria Fedeli e la Regione Toscana. Si trattava, dunque, di progettare l’investimento entro il 2018, in modo da fare la gara ad inizio 2019 e tentare la ristrutturazione entro quest’anno, mentre nel frattempo sarebbe stata pronta una soluzione transitoria presso i locali recuperati presso la scuola Pascoli, assicurando il servizio di trasporto per i bambini. L’opera, infatti, è presente nel Piano delle Opere Pubbliche e quindi non si tratta di un progetto dimenticato, bensì inserito nella ordinaria programmazione.