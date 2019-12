Valentini: “Palio: qual è lo stato dei rapporti tra Comune e Consorzio di Tutela?”

SIENA. Il consigliere comunale Bruno Valentini (Pd) ha presentato un’interrogazione sui rapporti tra Comune e Consorzio di Tutela del Palio. Di seguito il testo.

“Premesso che:

– a seguito di un accesso agli atti, ho visionato una lettera del 12 marzo c.a. indirizzata dall’attuale Sindaco Luigi De Mossi al Consorzio per la Tutela del Palio nella quale il Sindaco riteneva necessario risolvere la convenzione fra Comune e Consorzio, senza che a quella comunicazione (a quanto ci è stato riferito) sia seguita una conferma od una smentita, nella veste di un atto formale

– più volte il Sindaco ha polemizzato in maniera pubblica con il Consorzio

– al Consorzio è stato rimproverata la mancanza di adeguate competenze in materia di comunicazione, implicitamente addebitando al Consorzio ed indirettamente al Magistrato delle Contrade che lo nomina l’incapacità di contrastare la disinformazione che periodicamente si manifesta contro il Palio e la cultura contradaiola

– la Giunta comunale aveva deliberato il 2 maggio c.a. la risoluzione dell’accordo di programma fra Comune, Consorzio e Rai per la regolamentazione delle riprese televisive, salvo poi confermarlo fino alla scadenza naturale del 2020, prevedendo però una partecipazione più attiva dell’Amministrazione Comunale per assicurare un più efficace tutela della Festa e della Città

– nonostante questi propositi, l’edizione del TG2- Rai delle 20.30 trasmise un servizio denigratorio verso il Palio e la sicurezza dei cavalli impegnati nelle Carriere, contro il quale Comune, Magistrato e Consorzio decisero di “valutare ogni azione volta alla tutela ed alla difesa del Palio in ogni sede opportuna”, senza che la Rai (sempre per quanto ci è stato riferito) abbia mai risposto

Si interroga il Sindaco

– per sapere quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione relativamente alla convenzione con il Consorzio per la Tutela del Palio ed all’accordo di programma fra Comune, Consorzio e Rai

– per conoscere se e come hanno avuto seguito le azioni volte a difendere il Palio in relazione all’ offensivo servizio del TG2 serale del 16 agosto 2019

– se c’è intenzione di coinvolgere il Consorzio ed il Magistrato delle Contrade nello sviluppo del futuro Museo-Galleria del Palio, progetto per il quale potrebbe essere ipotizzato un loro coinvolgimento fattivo sia come laboratorio per nuovi e vecchi artigiani collegati a costumi e monture e soprattutto come interessante sbocco lavorativo per ragazzi e ragazze di Siena

– per ottenere informazioni precise circa quali incarichi siano stati affidati per la redazione del progetto del Museo-Galleria del Palio, attraverso quali modalità formali ed eventuali compensi