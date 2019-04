Valentini: “La bigliettazione salverà il Duomo”

SIENA. Da Bruno Valentini, consigliere comunale Pd, riceviamo e pubblichiamo.

“L’impressionante incendio di Notre Dame de Paris evoca i rischi che corrono le chiese e gli edifici monumentali prodotti dalla storia della nostra civiltà. Ed il pensiero va alla Cattedrale di Siena, una delle più belle chiese del mondo, non solo per la mirabile architettura esterna ma anche per l’inestimabile patrimonio artistico interno, visitata ogni anno da milioni di persone. Per quanto i rischi potenziali da incidenti nonché l’ordinario deterioramento della struttura incombano, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo sono state intense in questi anni ed altrettante sono programmate: solo quest’anno verranno spesi 4 milioni di euro.

La bigliettazione degli ingressi al Duomo, tranne che per la partecipazione alle funzioni sacre, è stata spesso oggetto di polemiche, ma grazie a questi introiti è stato e sarà possibile realizzare e pianificare un enorme mole di lavori di restauro e di messa in sicurezza. Proprio in questi giorni verranno rinnovati dal Ministero dell’Interno, sentito il Vescovo, i membri che dirigeranno l’Opera Metropolitana del Duomo. Nomine che ricordo il sindaco ha ammesso voler condizionare, nonostante l’incompetenza del Comune ed il conflitto di interessi relativo alla sua professione di avvocato. Al nuovo consiglio di amministrazione dell’OPA spetterà continuare in questa missione, di straordinaria rilevanza.