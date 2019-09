Valentini: “Il giochino di dare la colpa ‘a quelli di prima’ non funziona più”

SIENA. Da Bruno Valentini, consigliere comunale Pd, riceviamo e pubblichiamo.

“L’assessore Fazi ha emanato una lunghissima nota sul bilancio del Comune di Siena che ha un solo obiettivo: negare il riconoscimento della Corte dei Conti sulla qualità dei controlli interni al Comune di Siena fino al 2017. Non è la prima volta che accade che l’Amministrazione guardi con fastidio agli apprezzamenti esterni sulle attività del Comune di Siena, se dissonanti dalle loro strategie attuali. E’ avvenuto, ad esempio, per gli Asili Nido. La Regione aveva fatto una indagine sulla affidabilità degli Asili in Toscana, ma il Comune non ha diffuso gli ottimi giudizi sugli Asili Nido di Siena perchè avrebbero fornito argomenti a coloro che vogliono salvaguardare il nostro sistema educativo anzichè smantellarlo. Non voglio rientrare sulla discussione tecnica sul bilancio, ma solo evidenziare che la capacità di spesa del Comune di Siena è altissima, come si riscontra dai continui annunci di nuovi investimenti, di potenziamento della manutenzione, di iniziative di promozione turistica, incarichi esterni, spese per il Palio, nuove assunzioni, ecc. Purtroppo si rileva una enorme distanza fra le risorse disponibili e la capacità di realizzarle, ma questo dipende dalla inconcludenza dell’Amministrazione e non certo dai soldi. La prova la avremo nella prossima primavera, quando con il consuntivo ci si renderà conto che ci saranno milioni di euro che “avanzano” perchè non impiegati secondo quanto programmato. Ma c’è di più. Il prossimo anno, grazie all’accelerazione del rimborso dell’indebitamento che l’Amministrazione precedente realizzò, il Comune si ritroverà quasi 5 milioni di euro in più, disponibili ogni anno che verrà. State cercando ogni tipo di alibi per nascondere lentezze ed incapacità. Lo si è visto per la pianificazione della mobilità e per quella urbanistica, ambedue in colpevole ritardo. Lo si vede anche per il bilancio, ma il giochino della “colpa a quelli di prima” (in perfetto stile-Salvini) non funziona più. Coinvolgiamo la città per decidere dove destinare i cinque milioni in più che Siena avrà dal 2020 in poi, cominciando dal ridurre le tasse ai più bisognosi e per aiutare l’occupazione”.