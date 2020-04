Va a trovare la fidanzata ma incrocia le Fiamme Gialle: sanzionato

SIENA. Durante uno dei tanti controlli effettuati nella Valdelsa senese, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha fermato una autovettura condotta da un giovane che è risultato sprovvisto della prevista autodichiarazione atta a giustificare lo spostamento.

Alla domanda formulata dai militari su quale fosse la necessità dell’uscita di casa, il ragazzo ha asserito tranquillamente che gli mancava la fidanzata, e non pensando alle restrizioni in atto, si è messo in auto per raggiungerla presso la sua abitazione.

Si è proceduto a contestare al giovane innamorato la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.