UpS parla di Ztl: “Spunti di riflessione per la nuova amministrazione”

Qualche idea per migliorare il traffico nel centro storico

SIENA. Ormai siamo arrivati in quel particolare periodo dell’anno in cui si sente più che mai la mancanza di una migliore gestione del traffico all’interno del centro storico. Il nostro non vuole essere un attacco a chi da poco si è insediato e ancora deve prendere le misure di tutto, ma vuole semplicemente essere uno spunto di riflessione su cosa potrebbe essere fatto per migliorare un sistema che non funziona. Gli accessi alla ZTL, per quanto a norma di codice della strada, sembrano essere poco visibili alla moltitudine di forestieri che decidono di visitare la nostra meravigliosa città usando il mezzo privato, un sistema molto semplice per impedire questo potrebbe essere l’installazione di colonnine a scomparsa, magari prevedendo l’utilizzo di un telepass come era stato già fatto anni fa. Potrebbero anche essere previsti una serie di accordi con le maggiori società di navigatori per segnalare la ZTL. Oltre a questo andrebbe anche rivista completamente il fatto che la ZTL sia sempre attiva e non a fasce orarie come avviene in moltissime città italiane. Ma sicuramente la cosa che andrebbe attuata da subito, e praticamente a costo zero, è la rimozione delle auto che non hanno il permesso dai parcheggi all’interno delle mura riservati ai residenti, per cui pagano il bollino, o anche il loro blocco attraverso l’uso di ganasce in maniera tale che le eventuali multe vengano pagate. Siamo certi che questa amministrazione preferirà sicuramente usare sistemi di dissuasione piuttosto che spillare soldi, attraverso l’indiscriminato uso di multe, ai turisti sia italiani che stranieri.

Uniti per Siena