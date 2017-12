UpS: “Ci sentiamo presi in giro dalle parole del sindaco”

Il gruppo critica l'intervento del Primo Cittadino in merito alla ennesima chiusura di uno storico negozio del centro

SIENA. Leggiamo con vero stupore le parole del Sindaco riguardo la chiusura di un altro storico negozio di Siena lamentando il fatto che i senesi non comprano nelle botteghe cittadine. Questa amministrazione, come del resto buona parte delle precedenti, ha fatto di tutto per strangolare i commercianti di Siena, e non parliamo solo delle tasse comunali che sono fra le più alte in Italia, ma tutta una serie di atti che hanno creato la tempesta perfetta.

Per prima cosa non hanno mai emanato provvedimenti atti a favorire l’affitto delle case in città a famiglie e non a studenti, che sono una risorsa è vero, ma quanto può spendere uno studente rispetto a una famiglia, e oltre a questo le case affittate a studenti il più delle volte sono indegne di questo nome. Successivamente hanno fatto di tutto per levare parcheggi, sia per auto che per moto, scoraggiando chi da fuori le mura potrebbe venire fare i suoi acquisti in città, e sempre parlando di parcheggi le tariffe applicate sono eccessivamente alte scoraggiando una sosta prolungata. Altro punto dolente è il turismo, a Siena non sappiamo per quale arcano motivo l’aministrazione preferisce il turismo di massa che non sosta più di qualche ora in città, e questo sicuramente non è un turismo che spende dando linfa al commercio cittadino. Quindi scusateci se quando sentiamo le parole del Sindaco ci sentiamo presi in giro e pensiamo che queste stesse parole siano solo un mero spot elettorale, per cercare di raccattare una manciata di voti. Come è nostra abitudine da sempre non critichiamo e basta ma cerchiamo anche di proporre soluzioni, una delle più semplici e applicabili da subito riguarda il costo e la fruizione dei parcheggi, ad esempio prevedere la gratuità per i residenti nel comune un prezzo calmierato per chi viene dai comuni confinanti e, per tutti gli altri, una tariffazione tale che conviene restare più tempo invece che meno con un prezzo per le 24 ore non superiore a € 10. Questa è una soluzione immediata, è vero, ma siamo certi che già avrebbe un grande impatto sul commercio cittadino sia favorendo i locali che chi viene per turismo.

Uniti per Siena