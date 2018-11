Università: una laureata premiata in ricordo di Valeria Solesin

Riconoscimento a Michela De Rosa per la sua tesi sull’occupazione femminile

SIENA. Michela De Rosa, laureata in Giurisprudenza all’Università di Siena, ha ricevuto ieri a Milano il premio dedicato alla memoria di Valeria Solesin, la ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan.

Il premio, promosso dal Forum della Meritocrazia e da Allianz Partners, era dedicato alle tesi di laurea che si occupassero del tema “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro Paese”.

La tesi di Michela De Rosa, già premiata al concorso “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere” nel 2017, si occupa del tema del tasso di occupazione femminile e della conciliazione tra tempi di vita e lavoro, con il titolo “Diritto del lavoro: a misura d’uomo, di donna o dell’economia? La conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”.

La premiazione si è svolta presso la sede di Google a Milano, alla presenza dei familiari di Valeria Solesin.