Unistrasi: il rettore Cataldi a Samarcanda

SIENA. Nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione dell’Ateneo, il Rettore Pietro Cataldi si è recato a Samarcanda (Uzbekistan) per visitare il Samarkand State Institute of Foreign Languages, un’università specializzata nell’insegnamento delle lingue e delle discipline linguistiche, filologiche e letterarie.

La visita del Rettore ricambia quella ricevuta nel settembre 2018 da parte del Pro-Rettore Ruzikulov Fazliddin a seguito della quale le due Università hanno siglato un accordo, ed ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le due istituzioni negli ambiti della mobilità studentesca, internazionalizzazione del piano di studio (tramite la creazione di percorsi di Doppio Titolo), pubblicazioni scientifiche, collaborazioni in ambito di Dottorato di Ricerca, ecc.

Nei giorni 17-20 settembre il Rettore, accompagnato dalla docente di Lingua e traduzione russa Giulia Marcucci, ha incontrato il Rettore ed il Pro-Rettore dell’Ateneo uzbeko, i lettori di russo e di italiano dell’Istituto di lingue straniere, i docenti della Facoltà di teoria e pratica della traduzione e gli studenti, ai quali il Rettore Pietro Cataldi ha rivolto un intervento dedicato a Dante Alighieri in vista delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del poeta.

Il Samarkand State Institute of Foreign Languages è sede CILS e rappresenta un punto di riferimento per gli studenti di italiano per tutto il contesto dell’Asia Centrale.