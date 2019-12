Unisi firma un accordo di collaborazione in Thailandia

Prevede collaborazione culturale e scientifica nel settore della gioielleria

SIENA. L’Università di Siena ha firmato ieri a Bangkok un accordo di collaborazione culturale e scientifica con il Gem and Jewelry Institute of Thailand, incentrato sul design e l’arte del gioiello, in occasione della Fiera delle gemme e dei gioielli. L’Ateneo è stato rappresentata dal professor Paolo Torriti, coordinatore del Master executive in Storia e design del gioiello, organizzato nella sede di Arezzo. Torriti in questi giorni è a Bangkok come visiting presso l’Istituto con il quale è stato firmato l’accordo , che getterà le basi per l’istituzione del Master executive in History, Design and Marketing of Jewels in lingua inglese.