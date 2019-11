Unisi: Bastianoni e Dotta nuovi delegati del rettore

SIENA. Due nuovi delegati per il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati: il professor Francesco Dotta è stato nominato delegato alla sanità e il professor Simone Bastianoni delegato alla sostenibilità.

Francesco Dotta, docente di Endocrinologia e attuale direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscience dell’Ateneo e della UOC di diabetologia presso l’Azienda ospedaliera universitaria senese, sostituisce il professor Ranuccio Nuti, che è stato ringraziato pubblicamente per il lavoro svolto in questi anni fino al recente pensionamento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico.

Simone Bastianoni, docente di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali presso il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, è invece il primo delegato dell’Ateneo sui temi della sostenibilità.

“Ho ritenuto il professor Dotta, stimato medico e ottimo ricercatore, la persona giusta in grado di rappresentare alla perfezione la figura del medico universitario che deve coniugare le funzioni di didattica e ricerca con quelle assistenziali – ha detto il rettore -. Inoltre, vista la priorità attribuita dall’Ateneo ai temi dello sviluppo sostenibile ho ritenuto opportuno chiedere al professor Bastianoni, che si occupa da tempo di questi argomenti come coordinatore dell’Ecodynamics Group, del corso di insegnamento trasversale sulla Sostenibilità e come presidente dell’Alleanza Carbon Neutrality: Siena, di affiancarmi”.

Le nomine sono state comunicate agli organi di governo dell’Ateneo nelle ultime sedute.