Una ricca stagione invernale al centro di aggregazione di Isola d’Arbia

SIENA. Sarà una stagione invernale all’insegna di eventi e attività per animare sempre di più il Centro di aggregazione giovanile di Isola d’Arbia. Il programma degli appuntamenti è stato presentato ieri dall’assessore alle Politiche Giovanili, Sara Pugliese, che ha incontrato i cittadini della zona al Cag “Sale e Pepe”.

Tante le novità, a partire dal fatto che “le attività non saranno rivolte esclusivamente ai ragazzi, ma aperte anche alle famiglie e a tutti gli abitanti del quartiere, in linea con il progetto “Giovani nei quartieri”, ideato insieme alla Misericordia di Siena”, ha detto l’assessore, portando ad esempio il corso di lingua italiana tenuto dalle insegnanti dell’associazione Penny Wirton, o lo sportello di ascolto per le famiglie, o l’angolo delle parole per le neo-mamme tenuti alla sezione della Misericordia di Isola d’Arbia. L’assessore, insieme ad Altero Borghi di Sobborghi onlus e ai rappresentanti di Misericordia, Lions Siena, Coni, Cai e Cus, ha illustrato gli appuntamenti e le attività gratuiti che si snoderanno nei prossimi mesi. “Abbiamo pensato a un programma per avvicinare i ragazzi al territorio e rafforzare il legame sociale e intergenerazionale. Cito ad esempio la data del 17 novembre con il trekking guidato dal Cai nei luoghi intorno ad Isola d’Arbia mentre, a dicembre, verrà organizzato un mercatino di Natale e messo in scena uno spettacolo natalizio”. Un’altra importante novità riguarda i giorni di fruibilità: “Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20”, ha aggiunto Pugliese.

Tante le iniziative settimanali: scacchi, musica, scrittura creativa, laboratorio teatrale.

Tra gli appuntamenti anche il sostegno scolastico (lunedì, martedì e venerdì) grazie ai volontari del Lions Club Siena. E poi da novembre il mercoledì con l’aiuto del CONI e del CUS, sarà dedicato a conoscere alcune discipline sportive come il Judo e danza moderna; mentre da gennaio, due volte al mese, gli insegnanti dell’Istituto superiore di studi musicali R. Franci saranno presenti per un corso di percussioni.

L’assessore, dando appuntamento alla Festa di Halloween del 31 ottobre, ha concluso ricordando che <<si tratta, comunque, di un programma aperto, al quale contribuire con proposte di attività che saranno valutate di volta in volta>>.