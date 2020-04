Un nuovo reliquiario dedicato al Beato Ambrogio

La reliquia del Santo è stata collocata in un nuovo reliquiario a teca, in bronzo bianco, opera del giovane scultore aretino Lucio Minigrilli

SIENA. Celebrata questo pomeriggio la ricorrenza dell’ottavo centenario della nascita del Beato Ambrogio Sansedoni, con una funzione religiosa nella Cappella di Palazzo Sansedoni a lui dedicata e trasmessa in diretta dalle emittenti radiotelevisive locali.

Durante la celebrazione l’Arcivescovo Lojudice ha impartito la benedizione alla reliquia del beato Ambrogio Sansedoni, donata dai Padri Domenicani di Siena alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. La reliquia (un pezzo della calotta cranica, ex capitis) è stata collocata in un nuovo e moderno reliquiario a teca, in bronzo bianco, opera del giovane scultore aretino Lucio Minigrilli e realizzato presso i laboratori di Giovanni Raspini di Arezzo.

L’artista si è ispirato al principale attributo iconografico del Beato: la colomba bianca dello Spirito Santo che lo guida nel suo cammino religioso.

La reliquia si trova sospesa al centro dello spazio con un cartiglio in argento e reca la scritta “Ex. Ossibus. Beati. Ambrosi. Sansedoni.”