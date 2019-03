Il disegno su tela sarà donato alla madre dell'ex responsabile comunicazione Mps

SIENA. (a. m.) Una particolare commemorazione della morte di David Rossi (avvenuta il 6 marzo 2013) è in via di realizzazione da parte di un “madonnaro”, che nei pressi del Monte dei Paschi sta disegnando un ritratto dell’ex manager Mps. Per una volta il ritratto è stato realizzato su una tela, che verrà donata alla madre di David Rossi.