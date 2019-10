Un giardino a Taverne d’Arbia in memoria di Oriana Fallaci

Un omaggio in memoria della giornalista, scrittrice, attivista italiana insignita all’età di 14 anni di un riconoscimento d’onore per il ruolo svolto nella Firenze occupata dai Nazisti

TAVERNE D’ARBIA. A Taverne d’Arbia l’area a verde pubblico all’intersezione tra via delle Ropole e via A. degli Aldobrandeschi diventa il “Giardino Oriana Fallaci”. Un omaggio in memoria della giornalista, scrittrice, attivista italiana insignita all’età di 14 anni di un riconoscimento d’onore per il ruolo svolto nella Firenze occupata dai Nazisti, che arriva nell’anno in cui ricorre il 90° anniversario dalla sua nascita (Firenze 1929-Firenze 2006).

“Un esempio di coraggio e di onestà intellettuale – ha dichiarato l’assessore all’ambiente e al decoro urbano Silvia Buzzichelli – di una donna capace di conquistare un territorio professionale, prerogativa maschile, come quello del giornalismo, che volevamo ricordare in un luogo ben identificabile. Ecco che il giardino tra via delle Ropole e via A. degli Aldobrandeschi a Taverne rispondeva, per le sue caratteristiche, a questa esigenza”.

L’intitolazione dello spazio è frutto della mozione presentata lo scorso 28 marzo da Maurizio Forzoni, Maria Concetta Raponi, Alessandra Bagnoli (Fratelli d’Italia) e Massimo Bianchini (Lega).