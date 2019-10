Ubriaco in moto inseguito dalla Polizia. Denunciato

Rifiuta il test e gli agenti sequestrano lo scooter e gli ritirano la patente

SIENA. Alle 3 di questa mattina le Volanti della Questura di Siena, in una via del centro, hanno visto sfrecciare un motociclista alla guida di un potente scooter. Zigzagando, ha rischiato di investire gli stessi agenti che, inseguitolo, sono riusciti a fermarlo per il controllo in via del Laterino. Alla guida di un “Honda 400” un 39enne senese, visibilmente ubriaco. Al momento del controllo ha palesato da subito i classici sintomi della persona che aveva fatto abuso di sostanze alcooliche e, probabilmente, non si era neppure accorto della presenza dei poliziotti.

Costui è stato, pertanto, sottoposto ai previsti accertamenti preliminari con le strumentazioni in dotazione alle Volanti della Polizia, accertamenti che hanno confermato i sospetti degli operatori poiché hanno registrato una netta positività all’alcool.

Poiché l’uomo ha rifiutato la successiva verifica, tramite etilometro, per l’accertamento esatto della percentuale di alcool assunto, è stato denunciato alla locale Procura. Gli agenti hanno provveduto, inoltre, a ritiragli la patente di guida ed a sequestrargli lo scooter per la successiva confisca.