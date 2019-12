Ubriaco danneggia arredi urbani in piazza Indipendenza

Polizia (Foto Paolo Lazzeroni)

SIENA. Intorno alle 3 di stanotte un gruppo di ragazzi ha notato in piazza Indipendenza un giovane, che, verosimilmente ubriaco, stava facendo rotolare, danneggiandoli, tutti i dissuasori posti a delimitare l’area dei taxi e dei bus, oltre che i pali segnaletici. I ragazzi, impauriti dall’atteggiamento violento dell’uomo soggetto, si sono allontanati ed hanno chiamato subito la Polizia. Hanno avuto però modo di memorizzare bene le caratteristiche somatiche e l’abbigliamento dell’uomo, che nel frattempo era andato via, non foss’altro per un vistoso e particolare tatuaggio sul collo. All’arrivo delle Volanti hanno riferito anche di aver notato che, mentre scalciava i dissuasori, l’uomo aveva anche perso le suole delle scarpe ed un paio di bretelle, trovate poi per terra dagli agenti.

Rintracciato poco dopo in piazza Matteotti, ubriaco e con le scarpe senza suola, è stato identificato come peruviano, 32enne residente a Siena. Condotto in Questura, ha ammesso le proprie responsabilità e ne esce con una denuncia alla locale Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato e con una sanzione per ubriachezza.