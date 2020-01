Ubriaco danneggia apparecchiature del centro commericale. Denunciato

Rintracciato il diciottenne di Monteroni d'Arbia che poco prima aveva preso a calci, rompendolo, un altoparlante posto sul muro della terrazza esterna di "Porta Siena"

SIENA. La sera del 17 gennaio scorso, verso mezzanotte, le Volanti intervengono presso il Centro Commerciale “Porta Siena” nella zona antistante la stazione ferroviaria; alla Sala Operativa della Questura vengono segnalati dei soggetti ubriachi che stanno danneggiando delle suppellettili.

Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena intervengono sul posto e verificano che alcuni giovani stanno a discutere animatamente tra di loro; li separano e rintracciano un ragazzo, un 18enne di Monteroni d’Arbia che poco prima ha preso a calci, rompendolo, un altoparlante ubicato sul muro della terrazza esterna del citato centro commerciale. Un altro giovane, durante la lite, sbatte violentemente contro un’autovettura lì parcheggiata, danneggiandola sulla fiancata.

Gli Agenti delle Volanti procedono ad identificare tutti i soggetti coinvolti e ad accertare le relative responsabilità; in particolare, il giovane responsabile del danneggiamento dell’altoparlante, in palese stato di ubriachezza, ammette le sue responsabilità; condotto in Questura, viene sanzionato per il suo stato di ubriachezza e denunciato alla locale Procura della Repubblica per il danneggiamento procurato.