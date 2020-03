Tutti affacciati alle finestre alle 21: Siena canta!

Aperta anche una raccolta fondi per l'ospedale

SIENA. Virale. Mai come in questo periodo sembra una parola terribile, ma il video messo in rete con i contradaioli di Fontebranda, che cantano dalle finestre di casa la Verbena, ha fatto il giro del mondo più rapidamente del Covid-19. Distribuendo un contagio positivo che ha commosso tante persone.

Così a qualcuno è venuta l’idea (anche con una pagina FB) di dare voce con forza alle speranze della città con l’iniziativa “Siena canta”. Questo l’appello dei creatori della pagina: “Contro la solitudine e lo sconforto dovuti al coronavirus, per sentirci tutti più vicini, facciamo risuonare per le vie della città un unico canto!

Domenica 15 marzo alle ore 21.00, dopo l’ultimo rintocco di Sunto, sulla pagina Siena Canta partirà la base della Marcia del Palio; rimanendo al sicuro dentro casa, spalanca la finestra e canta insieme a tutta la Città, la Nostra Città. Saremo tutti parte di un grande canto, risposta chiara della nostra comunità. #andràtuttobene #affacciatiallafinestra“.

Ma non è finita qui, perché “vista la grande partecipazione ed entusiasmo suscitato dall’iniziativa abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi da destinare a chi ne ha davvero bisogno in questo momento di crisi.

Ci siamo dati un primo obiettivo di 1.000 euro e doneremo il contributo all’ospedale di Siena tramite le modalità indicate al seguente link: http://www.ao-siena.toscana.it/…/106-struttur…/606-donazioni