Turista russa si allontana dalla comitiva: ritrovata a Livorno

I Carabinieri sono stati allertati dalla guida che accompagnava il gruppo

SIENA. Ieri (5 maggio) alle ore 22.30 ai Carabinieri è arrivata la segnalazione dell’allontanamento di una persona anziana da un gruppo di turisti russi seguiti da una guida.

Sono state subito diramate le ricerche all’autoradio NOR e agli altri Enti e sono stati attivati i Carabinieri di Livorno, città in cui la comitiva soggiornava. Sono stati effettuati accertamenti telefonici presso il pronto soccorso dell’Ospedale Le Scotte e alla centrale del Radiotaxi di Siena.

I militari intervenuti si sono recatio presso l’hotel dove il gruppo alloggiava per acquisire ulteriori informazioni e la guida è stata avvisata telefonicamente che la donna, non riuscendo a rintracciare la comitiva, era ritornata in treno a Livorno presso l’hotel che la ospitava.