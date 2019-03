Truffa un anziano e scappa: rintracciato e denunciato dalla Polstrada

SIENA. La Polizia Stradale di Siena ha denunciato un 20enne perugino, residente a Ragusa, per aver truffato un’automobilista di Monteriggioni (SI) con la tecnica dello specchietto.

E’ accaduto due settimane fa quando il giovane, dopo aver individuato vicino alla tangenziale di Siena la vittima in un 79enne alla guida di una FORD, si è fatto sorpassare per inseguirlo con una Renault e lamentare la rottura dello specchietto provocata, a suo dire, da una manovra maldestra.

L’anziana vittima, stupita per l’accaduto e impaurita dalla spavalderia del giovane, che aveva paventato l’aumento del premio assicurativo se non avesse ricevuto 250 euro a compensazione del danno lamentato, ha tirato fuori dalla tasca una banconota da 100 euro, che il truffatore ha preso al volo per poi sparire.

Gli investigatori della Polstrada, venuti a conoscenza del misfatto, sono andati alla caccia delle immagini registrate dalle telecamere lungo il percorso seguito dai due.

Ne hanno visionate tante e sembrava di cercare un ago nel pagliaio, ma alla fine la loro caparbietà è stata premiata.

Infatti, la Renault è stata individuata e la vittima ha riconosciuto in una foto chi lo aveva raggirato, che è stato denunciato. Ora la Polstrada è alla ricerca di quell’auto per poterla sequestrare.