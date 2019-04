Troppa fiducia al navigatore: turisti infilano la scalinata del Battistero

Intervento dei Carabinieri e del carro attrezzi per recuperare l'auto

SIENA. Ai Carabinieri è arrivata stantte alle 3 la segnalazione di alcuni turisti (un 34enne di Rieti) e due donne (una romana 32enne e una torinese 44enne), che con la loro “Audi A4” erano rimasti bloccati sulla scalinata del Battistero del Duomo in Via Monna Agnese.

L’autoradio dei Carabinieri NOR inviata sul posto hanno accertato che il conducente dell’autovettura per seguire il navigatore si era immesso dall’alto, senza rendersi conto del pericolo, nella scalinata rimanendo bloccato sui primi gradini. Con l’intervento di un carro attrezzi l’autovettura è stata riportata sulla sede stradale e i militari hanno constatato che non vi erano danni evidenti alla struttura monumentale. Alla prova dell’etilometro eseguita dai Carabinieri il conducente del mezzo risultava negativo.