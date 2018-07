Trasporti: il rettore Frati pronto ad un tavolo di confronto

Discusso nel cda dell'Università il rincaro dei biglietti

SIENA. E’ stata discussa oggi in Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena l’interrogazione sul Rincaro del Trasporto Pubblico portata all’attenzione dell’amministrazione dai rappresentanti degli studenti di Gioventù Universitaria.

Il testo dell’interrogazione chiedeva che l’amministrazione universitaria si impegnasse a riaprire un tavolo tecnico tra Università, Comune e Regione.

Il rettore Francesco Frati si è espresso favorevolmente alla proposta di aprire un tavolo di confronto a Settembre per trovare la soluzione più consona, insieme al Mobility Manager e la Tiemme, ed in ottica di sostenibilità della spesa circa gli interventi a sostegno degli studenti per il bilancio d’ateneo.