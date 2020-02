Trasporta 800 litri di gasolio senza bolla: fermato dalla Guardia di Finanza

SIENA. Nell’ambito delle attività di servizio istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza, notevole è l’impegno profuso nel controllo economico del territorio, in special modo verso il commercio di prodotti colpiti da Accisa.

In tale ambito una pattuglia in servizio di controllo integrato del territorio nei pressi del casello autostradale A1 – Valdichiana/Bettolle ha notato e fermato un furgone, che, a seguito di riscontri effettuati sulla merce trasportata, è risultato irregolare al trasporto di circa 800 litri di gasolio.

Il conducente infatti, di origini marocchine, non era in possesso della prevista documentazione di accompagnamento della merce, pertanto i finanzieri hanno condotto il soggetto unitamente al carico trasportato presso gli uffici del Reparto più vicino, ai fini di mirati controlli sul gasolio, per determinarne la regolarità, la lecita provenienza e la destinazione.

Dai controlli esperiti, anche con le diverse banche dati in uso al Corpo, è stato possibile dimostrare che il prodotto consistente in gasolio per autotrazione era stato regolarmente acquistato da una cooperativa operante nel settore forestale e destinato ad un cantiere in cui era in essere il taglio boschivo ad opera della cooperativa stessa. Ad ogni modo, preso atto della regolarità del prodotto, in considerazione del fatto che rientra tra le merci sottoposte a specifica normativa che ne disciplina il trasporto in quanto potenzialmente pericolose, sono stati svolti ulteriori approfondimenti sulla conformità del mezzo utilizzato a tal fine. All’esito dei controlli i finanzieri hanno provveduto a verbalizzare, in quanto prodotto sottoposto ad accisa, la mancanza dei previsti documenti di accompagnamento della merce, constatando una sanzione compresa tra 516 e 3098 euro.

L’opera di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo testimonia, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi a tutela della collettività su tutto il territorio di competenza.