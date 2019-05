Trasferimento allo Stato del servizio educativo. Il Comune precisa

La Giunta "non ha ancora proceduto a nessuna valutazione, e tantomeno decisione"

SIENA. Relativamente ai vari articoli usciti recentemente sui media in merito al trasferimento allo Stato del Servizio educativo del Comune, l’amministrazione comunale precisa che, in sede di Giunta, non ha ancora proceduto a nessuna valutazione, e tantomeno decisione, per procedere alla statalizzazione delle scuole dell’infanzia e all’appalto di un nido. Allo stato attuale risulta, quindi, quantomeno prematuro rispondere alle istanze pervenute sia dal personale didattico sia dagli stessi genitori.