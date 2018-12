Tommaso Marino, testimonial del WAD

Il Movimento Pansessuale Arcigay Siena e la sua squadra di volley Unicorn hanno incontrato il testimonial d'eccezione, in occasione della Giornata Mondale contro l'Aids

SIENA. In occasione del 1 Dicembre, Giornata Mondiale contro l’AIDS, il Movimento Pansessuale Arcigay Siena e la sua squadra di volley – Unicorn Volley Team Siena – incontrano un testimonial d’eccezione. Un giocatore di basket famoso sul territorio senese, nazionale e internazionale per meriti sportivi e non solo. Tommaso Marino, capitano della Mens Sana Basket, sa che non si vince solo sul campo da gioco. Un’altra importante partita la gioca in Africa con il progetto “Basketball Academy” con l’ambizioso obiettivo di dare ai giovani un’opportunità lì dove le opportunità mancano. Proprio in Africa ha conosciuto tante persone, tra cui bambini e bambine, sieropositive. Tommaso sa cos’è HIV, cos’è la sieropositività e cos’è la discriminazione che colpisce le persone sieropositive. Tommaso, da sportivo, sa che nello sport conta il benessere, conta la squadra e che la diversità nel team è un valore aggiunto. Insieme alle associazioni che hanno costruito questa campagna Tommaso partecipa alla battaglia del “Combatti lo stigma non le persone”. Perché i veri campioni si vedono anche fuori dal campo.