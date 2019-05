Time out: nuovo rinvio dell’udienza sul fallimento Mens Sana

Il 27 giugno il giudice deciderà sul patteggiamento chiesto dall'ex presidente

di Umberto De Santis

SIENA. Si dovrà attendere per poter vedere in edicola e leggere il libro che ha scritto sulle vicende della Montepaschi Mens Sana Basket l’ex presidente Ferdinando Minucci , con le sue rivelazioni “clamorose”. Nell’udienza odierna del processo Time Out sul fallimento della società, si è dovuto registrare un nuovo rinvio, per cui la decisione del giudice se accogliere o meno la richiesta di patteggiamento a 4 anni proposto da Minucci , arriverà solamente il prossimo 27 giugno.