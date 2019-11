Time out: negato il patteggiamento a Minucci

di Augusto Mattioli

SIENA. Niente patteggiamento della pena per Ferdinando Minucci, già presidente della Mens Sana basket nel processo Time out riguardante il fallimento della società. Di conseguenza si andrà al dibattimento vero e proprio in aula. L’udienza è stata fissata per il prossimo 16 gennaio.

Oggi (7 novembre) il tribunale presieduto da Ottavio Mossi non ha accettato la richiesta di patteggiamento presentata dalla difesa perché uguale a quella già respinta lo scorso mese di giugno dal collegio di cui era presidente Luciano Costantini perché riteneva non adeguata la richiesta di patteggiare una pena di quatto anni e dieci giorni. Quel collegio che si è poi astenuto dal processo.

Non accettata anche una successiva proposta presentata dal legale di Minucci, Fabio Pisillo, riguardante un patteggiamento parziale e un processo con rito abbreviato per alcuni reati. Una richiesta che potrebbe comunque essere presentata alla fine del dibattimento.