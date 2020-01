Tiemme: modifiche ai servizi extraurbani dal 7 gennaio

Le variazioni interessano corse scolastiche delle linee 121, 135, 136 e 116

SIENA E PROVINCIA. Da martedì 7 gennaio 2020, giorno di riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, saranno introdotte alcune modifiche ai servizi extraurbani e scolastici della provincia di Siena.

Linea 121

E’ prevista l’istituzione di nuove corse con validità feriale scolastica. In particolare una corsa delle 7.40 da Castellina Scalo per Colle Val d’Elsa/via dei Mille Liceo con arrivo a via Bilenchi alle 8.05. Un ulteriore corsa sarà in partenza alle 9.05 da Monteriggioni per Colle Val d’Elsa (via Bilenchi) con arrivo alle 9.15.

Linea 135

Saranno istituite nuove corse con validità scolastica feriale: alle ore 8.10 da Colle Val d’Elsa (via Bilenchi) per Campostaggia e Poggibonsi Fs (arrivo alle 8.25) e alle 13.30 da Colle Val d’Elsa (via dei Mille/Liceo) per Poggibonsi Fs (arrivo alla ore 13.45).

Linea 130

Saranno istituite le seguenti corse con validità festiva sulla tratta Poggibonsi-San Gimignano della linea 130: partenza ore 7.00 da Poggibonsi FS ed arrivo a San Gimignano/Porta San Giovanni alle ore 7.25; partenza ore 9.00 da Poggibonsi FS ed arrivo a San Gimignano/Porta San Giovanni alle ore 9.25; partenza ore 12.25 da Poggibonsi FS ed arrivo a San Gimignano/Porta San Giovanni alle ore 12.50. Viceversa sulla tratta San Gimignano-Poggibonsi, saranno attivate le seguenti nuove corse: partenza ore 7.30 da San Gimignano/Porta San Giovanni ed arrivo a Poggibonsi FS alle ore 7.55; partenza ore 9.55 da San Gimignano/Porta San Giovanni ed arrivo a Poggibonsi FS alle ore 10.20; partenza ore 15.55 da San Gimignano/Porta San Giovanni ed arrivo a Poggibonsi FS alle ore 16.20.

Linea 136

Saranno istituite nuove corse con validità scolastica feriale: alle ore 8.45 da Poggibonsi Fs per Monteriggioni (arrivo alle ore 9.05) e alle 13.45 da Poggibonsi Stazione Fs per Castellina Scalo (arrivo alle ore 14.05).

Linea 116

La corsa feriale della linea 116 attualmente in partenza alle ore 14.05 da Siena/Autostazione per Monticiano sarà ripristinata alle ore 13.50.

Tagliando Isee Tpl

Si ricorda inoltre che, al fine di agevolare l’accesso alle tariffe ISEE-TPL, l’utilizzo dei tagliandi ISEE-TPL dell’anno 2019 è consentito fino al 31/03/2020.