Tiemme: le novità in vigore dal 21 novembre

Modifiche e ritocchi ad orari e percorsi di bus extraurbani e scolastici

SIENA. Da giovedì 21 novembre 2019 saranno introdotte alcune modifiche a servizi bus extraurbani, gestiti da Tiemme sul territorio della provincia di Siena.

Ecco il quadro completo delle novità che sono state definite in seguito al periodico monitoraggio svolto nell’ambito del Gruppo Tecnico Territoriale a cui partecipano gli Enti di riferimento della programmazione del servizio, ovvero la Regione Toscana e la Provincia di Siena.

Linea 135

Una delle due corse in partenza alle ore 7.55 da Poggibonsi (piazza Mazzini) per Colle di Val d’Elsa via Bilenchi/via dei Mille sarà anticipata di 5 minuti. La corsa con codice “id 582” partirà quindi alle ore 7.50 da piazza Mazzini a Poggibonsi con transito da via Bilenchi a Colle di Val d’Elsa alle ore 8.05 e arrivo in viale dei Mille (liceo) alle ore 8.10.

Linea 126

La corsa delle ore 6.20 della linea 126 per Colle di Val d’Elsa sarà anticipata di 5 minuti con i passaggi dalle principali fermate ai seguenti orari: ore 6.15 Casole d’Elsa; ore 6.33 Orli; ore 6.37 Corsina; ore 6.43 Cavallano; ore 6.52 Quartaia; ore 7.01 Colle di Val d’Elsa Porta Nuova; ore 7.05 Colle di Val d’Elsa via Bilenchi.

Linea 112

La corsa delle ore 5.55 della linea 112 da Montepulciano per Siena sarà anticipata di 5 minuti con i passaggi dalle principali fermate ai seguenti orari: ore 5.50 Montepulciano autostazione; ore 6.06 Pienza; ore 6.18 San Quirico; ore 6.34 Torrenieri; ore 6.40 Buonconvento; ore 6.45 Ponte d’Arbia; ore 7.00 Ponte a Tressa; ore 7.10 Coroncina; ore 7.20 Siena FS; ore 7.33 Siena via Tozzi.

Linea 134

Da giovedì 21 novembre 2019 saranno anticipate di 5 minuti le corse della linea 134 delle

delle ore 6.40 da Siena per Castelnuovo (che partirà alle ore 6.35) e le due corse da Castelnuovo per Siena delle ore 7.20, che partiranno alle ore 7.15.

Linea 640

La corsa delle ore 7.50 in partenza dalla Stazione Fs per porta Tufi, sarà anticipata di cinque minuti, partendo quindi alle 7.45.

Linea P01

La corsa delle ore 7.10 da Montalcino per Monte Amiata Scalo sarà anticipata alle ore 6.50 e proseguirà il percorso fino a Seggiano. La corsa delle ore 7.40 della linea P01 da Monte Amiata scalo per Montalcino si originerà alle ore 7.25 da Seggiano.

Infine, per quanto riguarda i servizi scolastici svolti per conto del Comune di Monteriggioni, da giovedì 21 novembre sarà in vigore la riorganizzazione delle linee scolastiche 527 e 121

dedicate all’entrata e all’uscita studenti nella fascia antimeridiana; inoltre nuove corse pomeridiane saranno svolte nei giorni di martedì e giovedì in occasione dei rientri.

Per consultare il quadro completo di tutti i nuovi servizi in vigore a partire da giovedì 21 novembre è possibile accedere alla sezione news del sito www.tiemmespa.it.