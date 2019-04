Terrecablate approva il bilancio 2018

La società senese leader locale per la telefonia

SIENA. Terrecablate chiude il 2018 con ancora un bilancio in positivo, consolida la sua posizione nel mercato delle telecomunicazioni e progetta nuovi investimenti nel settore di competenza. La società nata nel 2005, come operatore commerciale del socio di riferimento Consorzio Terrecablate, è cresciuta negli anni fino a divenire leader nel mercato locale con offerte e prezzi competitivi rispetto alle compagnie telefoniche nazionali. Il bilancio approvato oggi dall’assemblea dei soci, segna un utile netto di 181.528 euro di cui 100 mila saranno distribuiti al socio unico, per un fatturato complessivo di 4 milioni e 645 mila euro. I risultati di esercizio evidenziati dall’EBITDA adjusted risultano migliori del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente così come cresce del 25 per cento l’EBITDA margin. “Sono numeri che dimostrano l’evoluzione dell’azienda – ha detto in conferenza stampa Marco Turillazzi amministratore unico della società -, in questi anni abbiamo aumentato la qualità dei nostri servizi, facendo importanti investimenti per potenziare ed ampliare ulteriormente la rete in fibra ottica. Ci siamo consolidati e ora inizia una fase nuova. Siamo operatori per l’Italia ma al momento il nostro bacino d’utenza è la Toscana dove siamo proprietari di oltre 40 centrali suddivise tra Siena, Grosseto e Firenze. L’obiettivo è crescere ancora per giocare un ruolo da protagonista nello sviluppo economico della provincia di Siena”.

Terrecablate fornisce servizi a oltre 8 mila clienti di cui il 30 per cento sono aziende. Grazie alla rete di proprietà, in parte acquisita dal Consorzio Terrecablate, la società ha aperto un nuovo filone di business con la cessione in uso temporaneo di fibra ottica ed infrastrutture agli altri operatori che non hanno la copertura del territorio. “Puntiamo ad aumentare il nostro pacchetto clienti soprattutto riferito alle aziende – ha spiegato ancora Turillazzi -. Siamo già gli operatori di importanti imprese pubbliche e private senesi e puntiamo di attirarne di nuove. Per questo abbiamo in programma investimenti di oltre 1 milione di euro per sviluppare nuove reti nelle aree commerciali ed industriali della provincia di Siena così da offrire sempre migliori servizi. Chi sceglie Terrecablate sa che può avere tariffe vantaggiose e un contatto diretto con il nostro personale per risolvere qualsiasi problema”.

Terrecablate garantisce servizi nel campo delle telecomunicazioni come connettività internet e dati, telefonia e centralini e fax virtuali. La società conta ad oggi su uno staff di circa 25 persone altamente specializzate di cui circa 10 ingegneri. Il piano industriale prevede con la crescita della società di poter attuare anche nuove assunzioni. “Terrecablate si conferma una realtà importante per la provincia di Siena – ha commentato oggi il presidente del Consorzio Terrecablate Michele Pescini –. Il bilancio che chiude in attivo è la conferma delle buone scelte strategiche fatte in questi anni. La società segna una crescita costante e stabile che ci consente di operare anche scelte etiche come quella di destinare una parte degli utili ai dipendenti come premio di produzione, oltre ai 100 mila euro di dividendi”.

Terrecablate ha la sede operativa a Siena nel complesso di Viale Toselli, opera soprattutto sulle provincie di Siena, Grosseto e Firenze contando su una copertura capillare della propria rete in fibra ottica oppure sugli accordi con gli altri operatori nazionali nelle aree dove non è stato ancora effettuato il cablaggio.