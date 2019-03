Terre di Siena: destinazione per competere e creare sviluppo

Il Comune di Siena e Tripadvisor insieme per una strategia di promozione turistica senza intermediazione

SIENA. L’assessore al Turismo e Commercio, Alberto Tirelli con Gianluca Laterza, Senior Territory Manager Tripadvisor Europa in un incontro aperto alle associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, CNA, Federalberghi, Confindustria, Coldiretti, CIA), svoltosi questo pomeriggio a Palazzo Patrizi, volto a trasformare Siena e il suo territorio in una destinazione per competere e creare sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, il Comune di Siena sta valutando l’opportunità di procedere con TripAdvisor alla creazione della prima DMO delle Terre di Siena. Destination Management Organization (DMO): organizzazione senza scopro di lucro che viene costituita al fine di promuovere una destinazione turistica, riducendo in modo sostanziale l’intermediazione.