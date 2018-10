Temporanea sospensione del servizio CUP provinciale

I disagi si sono registrati questa mattina. I tecnici hanno risolto il problema

SIENA. Nella mattina di mercoledì 3 ottobre si è registrata una temporanea sospensione nella procedura informatica che gestisce prenotazione, accettazione e pagamento delle prestazioni sanitarie, con conseguenti disagi per gli utenti del servizio CUP provinciale sia telefonico che di sportello. In particolare si sono verificati disagi ai punti prelievo dell’AOU Senese e per tutti gli utenti che dovevano effettuare attività di accettazione, prenotazione e pagamento presso l’ospedale Santa Maria alle Scotte, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13.30. I tecnici hanno risolto il guasto e l’attività è tornata normale. L’Aou Senese si scusa per i disagi