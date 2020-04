Taxi Siena: arrivano le consegne a domicilio

Tariffe fisse per prodotti di prima necessità e farmaci. Borghi: “Un servizio per i cittadini in difficoltà”

SIENA. Da oggi (3 aprile) i taxi possono effettuare la consegna a domicilio dei beni di prima necessità prelevandoli direttamente dai produttori, dai commercianti o dagli altri operatori abilitati come le farmacie e recapitandoli presso il portone o l’accesso carrabile o pedonale della casa del destinatario.

Chiaro il pensiero del presidente del consorzio Cotas Nicola Borghi: “Abbiamo colto al volo l’occasione che ci è stata offerta dalla Giunta Regionale e dal Comune di Siena per poter svolgere questo servizio. Lo effettueremo a prezzo fisso, per dare grande trasparenza e soprattutto un segno di grande vicinanza a tutta la cittadinanza. Il nostro lavoro è pressoché azzerato e con questo vogliamo dare un aiuto concreto a chi ha bisogno. Ricordiamo che prima di chiamare il taxi il cliente dovrà fare l’ordine al negozio, supermercato o farmacia e avvisare che il ritiro sarà eseguito dal tassista per evitare file allo stesso”.

Tutto ovviamente sarà possibile solo per questi giorni di grandissima emergenza sanitaria. Le corse all’interno del centro storico costeranno 8 euro, mentre per quelle fuori dalle mura, ma all’interno dei confini comunali, 10 euro a corsa.

“Grazie al vice sindaco Corsi, che ci ha immediatamente autorizzato ben capendo le grandi difficoltà dei cittadini, ma anche l’importanza del nostro servizio”, conclude il presidente dei taxisti senesi. Per usufruire delle consegne basta chiamare il numero telefonico 0577 49222.