Sul portale open data è pubblicata la banca dati geologici del territorio

SIENA. Dal oggi, 18 marzo, sul “Portale Open Data” del Comune di Siena è pubblicata la banca dati geotematica delle indagini geotecniche e geofisiche presenti nel territorio comunale, nonché le stratigrafie relative alla realizzazione di pozzi. Si tratta di una raccolta dati che tiene conto di circa 2000 indagini effettuate sia dal Comune sia da privati nell’ambito edilizio, con un range temporale che va degli inizi degli anni ’80 al 2018.

Informazioni importanti per la conoscenza geologica del territorio che permettano di intraprendere scelte preliminari in materia ambientale, urbanistica ed edilizia.

Le indagini sono suddivise in 2 tipi di shapefile, e tematizzate tramite specifica legenda.

Per ricevere l’estratto del dato geologico è necessario fare richiesta tramite al referente del progetto della banca dati: geol. Lucia Buracchini, mail: lucia.buracchini@comune.siena.it specificando il numero di identificazione dell’indagine che appare in corrispondenza del dato e il motivo per il quale si richiede.

E’ possibile scaricare gli shapefile seguendo il percorso:

http://opendata.comune.siena.it/?q=metarepo/categoryinfo&id=geology

Nel caso si voglia visualizzare la cartografia sulla pagina Goggle Maps è necessario collegarsi alla pagina:

https://drive.google.com/open?id=1cZ3jtn7irE12CDH_GizFsNQWnAJ67HAg&usp=sharing