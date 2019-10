Successo per la festa “SI…amo in gioco: Vivere la Piazza per grandi e piccini”

SIENA. Una grande partecipazione a Siena per “SI…amo in gioco: Vivere la Piazza per grandi e piccini”, l’evento organizzato dal Comitato dei Genitori di Siena domenica 27 ottobre in Piazza del Mercato. L’obiettivo della manifestazione è stato quello di creare un’occasione aperta alle persone di tutte le età, per trascorrere una mattinata spensierata, giocando insieme in uno spazio urbano.

“Siamo incredibilmente colpiti dalla numerosa partecipazione – ha commentato soddisfatto il presidente del Comitato Andrea Magrini -, con la presenza anche di molti cittadini senesi che non conoscevano o non erano iscritti al Comitato. L’atmosfera che si è creata è stata magica fin da subito ed è stato emozionante vedere Piazza del Mercato gremita di genitori, nonni e bambini che hanno trascorso del tempo insieme, giocando con i materiali messi a disposizione dal Ludobus. La piazza piena è stato un chiaro segnale – ha continuato – che la città ha bisogno di maggiori iniziative rivolte alla fascia più giovane della popolazione e il Comitato è felice di rappresentare un volano per stimolare tutti i soggetti a promuovere eventi in questa direzione. Il riscontro particolarmente positivo della città ci incoraggia ad andare avanti nel nostro percorso. Siamo sicuri che questo sarà anche un incentivo per i nostri amministratori ad occuparsi di tutto ciò che riguarda i bambini con maggior cura e dedizione – ha concluso Magrini – preservando quelle eccellenze riconosciute a livello locale e internazionale che sono presenti sul territorio”.