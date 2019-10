Su Sant’Andrea a Montecchio il Comune ammette la scarsa informazione

di Augusto Mattioli

SIENA. Respinta in Consiglio comunale con quindici voti contro, quelli della maggioranza e cinque a favore la mozione di Giulia Periccioli del Pd sulla vicenda dell’uso dello spazio pubblico Sant’Andrea a Montecchio da parte della società sportiva Roller team.

La decisione presa dal Comune di Siena ha provocato molte polemiche da parte dei residenti di Sant’ Andrea con i quali da parte dell’amministrazione non c’è stato un confronto prima della concessione di uno spazio utilizzato liberamente dai residenti, piccoli o adulti che fossero. La mozione che invita sindaco e giunta “a dare una risposta chiara e definitiva alla popolazione di sant’Andrea e agli associati di Roller team impegnandosi affinchè la tensostruttura che occupa la pista polivalente venga spostata a cura e a spese del comune, in un luogo più adeguato e il campino restituito dalla comunità” ha costretto la maggioranza, sindaco compreso, ad ammettere che in effetti in tutta questa vicenda ci sono stati errori nella gestione del rapporto con gli abitanti di Sant’andrea e che c’è stato un deficit di informazione.

Il sindaco De Mossi ha sottolineato che era stato fatto un volantinaggio per avvertire i residenti del progetti, che peraltro non ha avuto effetto visto che i volantini come ha detto la consigliera Giulia Periccioli non si sono visti in giro. “Anzi bisognerebbe sapere chi erano gli incaricati della distribuzione”. Pare che alcuni siano stati portati al circolo Arci, visto come luogo molto frequentato dai residenti, quasi un punto di riferimento “politico”.

Possiamo testimoniare che l’unico volantino che abbiamo visto nella zona interessata, quando siamo andati a controllare cosa accadeva, era attaccato, solitario, ad un palo. Comunque oltre all’ammissione di qualche responsabilità informativa dalla maggioranza è arrivato l’impegno, già manifestato dall’ ex assessore Sportelli, di trovare soluzione nei pressi della scuola di Presciano che dia delle certezze di continuità dell’attività anche alla Roller Team.