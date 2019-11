Studenti ubriachi danneggiano un segnale stradale in piazza del Mercato

La Polizia è intervenuta per accertamenti e ne ha identificati cinque

SIENA. Verso la mezzanotte è stata segnalata in piazza del Mercato la presenza molesta di un gruppo di giovani spagnoli, che, dopo aver passato la serata in qualche locale della zona, probabilmente a causa del troppo alcool assunto, si è lasciato andare a comportamenti poco civili.

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico arrivano sul posto ma il gruppo sembra essersi disperso Gli agenti hanno constato che al loro passaggio hanno danneggiato un palo della segnaletica stradale. Dopo poco un gruppo di studenti spagnoli è stato individuato nei pressi di piazza Matteotti, mentre va verso la fermata dei bus. Vengono cinque giovani, probabilmente parte della comitiva, più nutrita, che in precedenza era proprio transitata da piazza del Mercato.

Sono ora in corso gli accertamenti della Polizia, anche con l’utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per identificare i responsabili del danneggiamento in piazza del Mercato.