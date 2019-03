Studenti di Siena protagonisti dello sviluppo della nuova App di Tiemme

Venerdì 29 marzo circa 200 ragazzi dell’Istituto Sarrocchi protagonisti di un laboratorio tematico

SIENA. Quasi 200 studenti dell’Istituto Sarrocchi di Siena diventano attori protagonisti nel percorso di sviluppo della nuova App di Tiemme. Venerdì 29 marzo, con il laboratorio promosso da Tiemme nell’ambito del progetto europeo “Motivate”, afferente al programma di cooperazione regionale “Interreg Med”, gli studenti di diverse classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi” di Siena, potranno dare il loro contributo in termini di esperienze e suggerimenti d’uso sulla nuova versione dell’applicazione che presto l’azienda rilascerà, gratuitamente, a tutti i propri utenti che accedono ai servizi di trasporto mediante smartphone o tablet, sia Android che Ios.

“Abbiamo deciso di tornare a coinvolgere gli studenti quali nostri preziosi punti di riferimento quotidiano nella fruizione dei nostri servizi di trasporto sul territorio in un progetto importante come lo sviluppo della nostra nuova App – commenta il Presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini -. Il loro contributo sarà molto utile per noi perché ci fornirà suggerimenti per affinare le varie funzionalità e rilasciare, nelle prossime settimane, una versione più in linea possibile con le esigenze di un “campione” rappresentativo della popolazione studentesca del nostro territorio. Il progetto Motivate è una valida opportunità di confronto che, nei vari passaggi che lo hanno animato finora, ha visto protagonisti differenti stakeholder: dopo gli studenti universitari, vengono coinvolti attivamente gli studenti delle scuole superiori, per continuare a migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi di trasporto forniti da Tiemme”.

L’incontro “Motivate-Living Lab” è fissato per venerdì 29 marzo a partire dalle ore 10.15 nell’Auditorium dell’Istituto Superiore Sarrocchi, in via Pisacane a Siena . Coordinati dalla professoressa Fabbri e dal professor Busato, saranno in aula tre classi superiori, una terza, una quarta ed una quinta per coinvolgere differenti approcci ed esperienze in base all’ età, percorso di studio e didattico. Per Tiemme parteciperanno i tecnici coinvolti nel progetto, illustrando le caratteristiche e dando spazio alle testimonianze dei ragazzi che hanno avuto l’opportunità di testare la App in anticipo.

Il progetto Europeo INTERREG MED – Motivate, che vede la collaborazione di 5 città del Mediterraneo, intende promuovere un nuovo modello di sviluppo dei piani di mobilità urbana sostenibile (SUMP), basato sull’utilizzo dei social media e di applicazioni crowdsourcing.

In questo contesto sono state aggiunte alcune specifiche funzionalità all’interno della App Tiemme quali “Orari Real-Time”, che consente di pianificare il viaggio in tempo reale; il “Travel Diary” che consente all’utente di fornire dati sulle abitudini di viaggio e la sezione “Questionari”, dove gli utenti possono valutare sia l’usabilità della stessa APP che i servizi forniti da Tiemme esprimendo giudizi su una determinata linea o ipotesi di nuovo intervento.