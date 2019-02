Studentessa Unisi vince un premio per la tesi sull’igiene dentale

SIENA. Importante riconoscimento per una studentessa dell’Università di Siena che ha ottenuto il Premio Listerine, assegnato dalla Commissione nazionale dei Corsi di studio in Igiene dentale alle due migliori tesi di laurea sul tema dell’igiene orale.

Lucrezia Gonnelli, con la sua tesi dal titolo “Valutazione dell’efficacia di un collutorio a base Zinco-cloruro vs. Clorexidina 0,2%. Studio multicentrico, randomizzato in triplo cieco”, di cui è stata relatrice la professoressa Laura Commisso, ha ricevuto il secondo premio. Alla sua tesi sono stati assegnati 5mila euro che saranno utilizzati per l’inserimento di un tutor per supportare l’attività didattica e le attività pratico professionali degli studenti del corso di studio in Igiene dentale.

“E’ un importante riconoscimento, ha detto il professor Simone Grandini, presidente del Corso di laurea – per il quale sono particolarmente orgoglioso”.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante una giornata di approfondimento scientifico, organizzata a Trieste dalla Commissione nazionale dei corsi di studi in Igiene dentale, con il contributo dell’Università del Piemonte Orientale.