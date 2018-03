Studentessa denuncia ai Carabinieri una violenza sessuale

L'autore sarebbe un parente presso cui era ospite

Caserma dei Carabinieri “M.B.V.M. Tito Livio Stagni” di Viale Bracci a Siena

SIENA.L’8 marzo una giovane, nata a Verona nel ’97, studentessa universitaria a Verona, turista a Siena, ha denunciato ad un Carabiniere specializzato nella trattazione dei reati inerenti alla violenza di genere, per una violenza sessuale subita durante la notte, mentre era ospite di alcuni parenti, un uomo di 60 anni, incensurato.

Dal racconto della ragazza è emerso che già in due occasioni precedenti aveva subito analoghe attenzioni da parte dello stesso parente, consistite in palpeggiamenti spinti che non erano arrivati al rapporto completo per la ferma resistenza opposta dalla giovane.

Al termine della denuncia la ragazza è stata affidata ai genitori accorsi da Verona, città nella quale è rientrata in serata.