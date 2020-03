Straniero a spasso per Siena denunciato e allontanato dalla città

SIENA. Era venuto a farsi un giro a Siena senza un valido motivo, proveniente dalla provincia di Firenze, ma è stato fermato e fatto tornare indietro dalla Polizia. Durante i controlli predisposti dal Questore Capuano per prevenire ed accertare le violazioni alla normativa di contenimento del Coronavirus, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Questura di Siena hanno fermato uno straniero per un controllo, in Piazza Jacopo della Quercia,.

L’uomo, un tunisino di 50 anni, proveniente dalla provincia di Firenze, non ha saputo giustificare la sua presenza in città, dove stava vagando senza meta. Così è stato denunciato per la violazione commessa. Al termine delle procedure di rito, i poliziotti si sono inoltre assicurati che salisse a bordo del primo treno utile per fare ritorno al proprio domicilio.