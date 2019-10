Storie di (non) straordinaria manutenzione

di Augusto Mattioli

SIENA. Le foto che pubblichiamo riguardano un appartamento situato in un edificio in via Bernardo Tolomei, realizzato negli anni di crescita del quartiere dell’Acquacalda. di proprietà di “Siena casa”, la società con sede a Siena, che come si legge nel sito internet“ si occupa di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica nell’intero territorio provinciale”.

Vedendo le fotografie viene da pensare che la manutenzione dell’edificio in generale, e dell’’appartamento in particolare, non sembra sia stata particolarmente accurata.

Denuncia l’inquilino, illustrando le immagini. “Questo è il palazzo in cui si trova il mio appartamento. Per la scale ci piove – come si puòvedere dalle foto, non fanno manutenzione da anni anche dopo diverse chiamate. Nel mio appartamento, dopo anni, è stato rifatto il tetto ma, continua a piovere e le camere si allagano. L’ impianto elettrico non sembrerebbe neanche a norma”.

Un quadro preoccupante di degrado che si sarebbe dovuto evitare con una maggiore attenzione e disponibilità ad ascoltare le richieste di chi abita in quel palazzo. Ma anche la situazione dell’ente pare essere poco florida…