Stella d’argento al Merito Sportivo Coni per l’Uisp Atletica Siena

Medaglia di bronzo al valore atletico per Chiappinelli e Vallortigara

SIENA. Lo scorso week-end si è tenuta XXXV edizione della Giornata Olimpica organizzata dal Coni di Siena presso l’auditorium della Banca CRAS a Sovicille. Durante la cerimonia l’Uisp Atletica Siena è stata insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo Coni, onorificenza che giunge nel sessantacinquesimo anno dalla fondazione e a trent’anni dal riconoscimento della Stella di Bronzo. In sei lustri sono state numerose le presenze di maglie biancorossonere nelle massime rassegne e finali nazionali, con atleti che hanno vestito la maglia azzurra e altri transitati dal vivaio del club senese fino ai gruppi sportivi militari e molteplici le collaborazioni dei tecnici con atleti di alto livello. Un riconoscimento che testimonia l’ininterrotta azione nel campo della promozione sportiva e dell’attività agonistica, portata avanti fin dal 1954 con costante aggiornamento.

Sono stati insigniti della Medaglia di Bronzo al Valore Atletico per i risultati conseguiti nella scorsa stagione agonistica i carabinieri Yohanes Chiappinelli ed Elena Vallortigara. Chiappinelli, cresciuto nel vivaio del club senese sotto la guida del tecnico Maurizio Cito, oggi parte della struttura tecnica che sta guidando l’atletica azzurra verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è stato insignito del riconoscimento per i risultati ottenuti: due medaglie di bronzo sui 3000 siepi rispettivamente ai Campionati Europei e ai Giochi del Mediterraneo e vincitore del titolo italiano assoluto di cross nel 2018. Vallortigara, trapiantata a Siena per allenarsi sotto la regia di Stefano Giardi, ha ottenuto l’onorificenza come oro ai Campionati italiani assoluti nel salto in alto. Tra i premiati anche la tredicenne Carlotta Fantauzzo per aver partecipato con successo con la rappresentativa regionale toscana alla finale del Trofeo Coni che si è svolta lo scorso settembre a Crotone, manifestazione che si pone tra i massimi eventi per la categoria giovanile under 14.