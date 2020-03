Squilli la fè domenica dalle finestre di Siena

di Andrea Pagliantini

SIENA. Domenica 15 marzo alle 21, è in programma l’Inno di Siena dalle finestre e dai balconi cittadini, cantato dai contradaioli tutti in ogni rione.

Un canto che unisce, che ricorda che in Contrada nessuno è mai solo nelle cose belle e nelle difficoltà che si parano innanzi.

Sarebbe bello se questo canto collettivo, qualche istante prima delle 21, partisse dalla tromba (dato che le chiarine sono ben custodite in Palazzo Pubblico) e dalla finestra di Mario Cappelli, volto gioioso e musicale, con gli squilli che dalle trifore, dal Carroccio, dal Corteo Storico, è uso accompagnare nei momenti più importanti la città.

C’è il rischio di trovare la mitica Diana, non acqua, ma fatta di lacrime di commozione.