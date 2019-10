Sportelli: “Devo dare le dimissioni da assessore e non so perché”

di Augusto Mattioli

SIENA. Dopo tante chiacchiere e illazioni è iniziata l’operazione rimpasto di giunta. Questa mattina, fa sapere Massimo Sportelli, assessore ai lavori pubblici, in una nota: “ il sindaco affiancato dal Capo di Gabinetto mi diceva che dovevo lasciare il mio incarico senza fornirmi adeguate spiegazioni ed alle mie insistenze ricevevo dei chiarimenti a mio avviso inconsistenti. Mi veniva inoltre richiesto di rassegnare le mie dimissioni entro il pomeriggio di oggi. Non è questione su come uscirne, io non ho rimpianti o colpe da nascondere, ma l’importante è che tutto avvenga in trasparenza verso la città. Non ho ancora ricevuto nulla di ufficiale ma capisco che le decisioni sono prese”.

Bisognerà vedere ora se il sindaco Luigi De Mossi farà chiarezza sui motivi per i quali all’assessore è stato chiesto di dimettersi, cosa che secondo lo stesso Sportelli a lui non è stata spiegata con chiarezza. Sportelli ha annunciato che domani alle 15 terrà nei suoi uffici in via delle Campane una conferenza stampa.

L’assessore Sportelli assieme all’assessore allo sport Silvia Buzzichelli era stato di recente al centro della polemica riguardante spazi usati liberamente dai residenti di Sant’Andrea a Montecchio ad una società sportiva di pattinaggio; i cittadini accusavano gli amministratori di non averli neanche informati.

In una riunione con i residenti di qualche settimana fa gli assessori e il vicesindaco Andrea Corsi si erano dichiarati dispiaciuti e si erano scusati. La gestione della vicenda non era piaciuta allo stesso sindaco.

Ma è solo questa storia la causa della richiesta di dimissioni?